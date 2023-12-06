Саруханов признался, что будет праздновать Новый год с экс-супругой

Певец Игорь Саруханов признался, что собирается отпраздновать Новый год с бывшей женой Татьяной Костычевой, ее новым мужем и детьми. О своей дружбе с экс-супругой и ее новым избранником он рассказал в интервью «Мосленте».

По словам музыканта, сперва они посетят его концерт в Сочи, после чего вместе отправятся в ресторан. Позже Саруханов встретится с ними в Москве, где они продолжат праздновать.

Он подчеркнул, что их разрыв с Татьяной не мешает им оставаться одной семьей, которая «собирается за общим столом, произносит тосты». Причем остаются в ней не только Саруханов, его бывшая жена и дети, но и бабушки.

«Если я разошелся с женой, то это не значит, что бабушка перестала быть бабушкой для детей. Так зачем я буду ссориться с ней? В доме должна быть создана хорошая атмосфера, и я в этом помогаю», — сказал он.

Напомним, что 67-летний Саруханов и Костычева развелись в 2021 году. Женщина была моложе певца на 19 лет. Бывшие супруги продолжают растить восьмилетнюю дочь Розалию, а артист принимает активное участие в воспитании 15-летней Любови, которая родилась в первом браке Костычевой.