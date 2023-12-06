Персональная «санкция» от Макаревича* осталась незамеченной в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом) применил в отношении России и Белоруссии персональные «санкции» — запретил скачивание своего нового альбома в Сети для пользователей из России и Белоруссии. Как сообщает «Царьград», его действия, по большей части, остались незамеченными и россиянами, и российской прессой.

Напомним, что Макаревич* переехал жить в Израиль со своей женой после начала специальной военной операции на Украине. Он неоднократно публично выступал в поддержку Украины и критиковал действия Москвы — как в интервью, так и в своих песнях и выступлениях. Артист говорил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время и отмечал, что не будет объяснять свою эмиграцию.

Недавно Макаревич* выпустил новый альбом под названием «Убежище», основная часть композиций которого записана на русском языке, а еще одна песня — на иврите. В конце ноября музыкант решил в очередной раз напомнить о своей позиции и сообщил, что запретил скачивать новый альбом в России и Белоруссии.

«Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать», — объяснил причину своих действий Макаревич*.

Сама новость прошла мимо большинства россиян и знаменитостей. Однако те артисты, которые заметили его шаг, высмеяли поведение музыканта. Например, певец Алексей Поддубный решил, что таким образом Макаревич* доказал свою неадекватность. По его словам, позиция рокера заключается в «ненависти к России», что говорит о «психической болезни».