Стало известно о новом возлюбленном блогерши Иды Галич

У блогерши Иды Галич может быть роман с предпринимателем Олегом. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Издание опубликовало пост из Telegram-канала автора книги "История российского видеоблогинга" Евгения Гуцала, в котором сказано:

"UPD. #мнепишут, что бойфренд Иды Олег - бизнесмен, яхтсмен, путешественник и близкий друг шефа Владимира Мухина, и у них с Идой все очень серьезно."

К посту, в свою очередь, прикреплено фото телеведущего Андрея Малахова, Иды Галич и неизвестного мужчины. При этом неясно, действительно ли незнакомец на фото - новый бойфренд Галич. Сам Малахов прокомментировал пост Гуцала и опроверг слухи о возлюбленном блогерши.

"Рядом - парень, который представился Иваном (скейтбордистом), подсел к нам и спросил, идем ли мы с Идой на голую вечеринку к Насте Ивлеевой в конце декабря", - заявил телеведущий.