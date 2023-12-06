Мария Шукшина отказалась помогать тяжелобольной матери

Лидия Федосеева-Шукшина некоторое время назад пережила инсульт, после которого ей приходится серьезно восстанавливаться. Сейчас младшая дочь актрисы Ольга перевезла мать в специлизированный центр, где о звезде заботится помощница, а Лидия Николаевна занимается на тренажерах и пытается прийти в себя после того, что случилось.

Ольга подчеркивает, что на выходные она забирает мать и делает все, чтобы ей было комфортно. А вот старшая дочь Мария Шукшина совершенно не помогает сестре и даже не встречается с мамой. Она буквально отказалась от нее.

Ольга уточнила, что она «несет этот крест одна». Никакой помощи от сестры ей не дождаться. Именно поэтому она не верит во все лозунги, которые выкрикивает Мария. Ольга считает, чтобы вести других людей в какую-то точку, надо самой общаться со своими родственниками и своим примером показывать, как она ухаживает за родными. Однако, по словам Ольги, она даже со своей дочкой не контактирует.