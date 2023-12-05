Басков рассказал, что ему пришлось брать кредит на дорогой ремонт

"Я сам контролирую все процессы, – признался артист. – Правда, пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало – кирпич, цемент, трубы. По этой же причине в Новогоднюю ночь я буду работать – выступать в Дубае. Просто с этой стройкой у меня много трат, вот и надо зарабатывать деньги".