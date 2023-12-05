Уехавшие из России звезды вернулись и выступят на «Песне года»

Праздничные телешоу являются неотъемлемым атрибутом новогоднего празднования в России. Для звезд же это отличный способ одновременно и заработать, и напомнить о себе аудитории. Как сообщает «Царьград», в этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили воспользоваться этой возможностью.

Например, актер Александр Ревва, в свое время завоевавший популярность как певец со сценическим именем Артур Пирожков, принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации. Однако Ревва все же уехал за границу, откуда приезжать в Россию стал лишь в начале этого года.

По возвращению артисту не удавалось найти работу, однако, по всей видимости, сейчас он постепенно возвращает свои позиции в шоу-бизнесе. В «Песне года» он появится дважды — сперва выступит сольно, а после и со всеми артистами в финале передачи.

Также за кулисами «Песни года» появилась дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США. Несмотря на это, вернуться в Россию и выступить перед россиянами на Новый год она все же решилась.