Уехавшие из России звезды вернулись и выступят на «Песне года»
Праздничные телешоу являются неотъемлемым атрибутом новогоднего празднования в России. Для звезд же это отличный способ одновременно и заработать, и напомнить о себе аудитории. Как сообщает «Царьград», в этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили воспользоваться этой возможностью.
Например, актер Александр Ревва, в свое время завоевавший популярность как певец со сценическим именем Артур Пирожков, принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации. Однако Ревва все же уехал за границу, откуда приезжать в Россию стал лишь в начале этого года.
По возвращению артисту не удавалось найти работу, однако, по всей видимости, сейчас он постепенно возвращает свои позиции в шоу-бизнесе. В «Песне года» он появится дважды — сперва выступит сольно, а после и со всеми артистами в финале передачи.
Также за кулисами «Песни года» появилась дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США. Несмотря на это, вернуться в Россию и выступить перед россиянами на Новый год она все же решилась.
Еще большую интригу вызывает возможное участие в новогодней передаче матери певицы. Издание напомнило о высказывании экс-депутата Госдумы Романа Худякова. Политик заявлял, что для россиян на Новый год «либеральные круги» готовят особый подарок — участие Пугачевой в праздничных телепроектах. По его мнению, визит Примадонны в Россию в ноябре с заездом на студию звукозаписи в Твери был связан именно с этим. При этом бывший депутат считает, что песни народной артистки не должны звучать на федеральных телеканалах на фоне происходящих из-за высказываний артистки скандалов.