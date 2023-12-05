Ведущая Летучая ответила на слухи о возможной эмиграции

«Меня распяли, конечно, за то, что я выложила ребят, которые помогли мне сделать визу. Хотя я подала и на американскую, и тут же на австралийскую, мне дали японскую на три года. И это никаким образом не связано ни с чем, просто мы путешествуем», — высказалась Летучая.