Брежнева потеряла последний бизнес в России

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России. News.ru
Компания Myseasons была зарегистрирована в 2017 году. Она специализируется на производстве одежды и аксессуаров. Daily Storm
Хмелева и Брежнева владели модным бутиком Myseasons в Санкт-Петербурге. Контрольный пакет акций певицы составлял 49%, а у ее партнерши — 51%. В октябре стало известно, что счета Ханны Хмелевой арестовали в России за налоговые недоимки. Газета.Ru