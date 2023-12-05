Брежнева потеряла последний бизнес в России

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России. News.ru

Компания Myseasons была зарегистрирована в 2017 году. Она специализируется на производстве одежды и аксессуаров. Daily Storm