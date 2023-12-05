Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Отец Бритни Спирс Джейми перенес ампутацию ноги. Как сообщает TMZ, 71-летнего мужчину госпитализировали в октябре с тяжелой обширной инфекцией.

Джейми Спирс провел в больнице несколько недель. Врачи провели несколько операций, которые должны были остановить заражение тканей, однако заболевание прогрессировало и медикам пришлось ампутировать ногу.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. По информации журналистов, его самочувствие оставляет желать лучшего. На появившихся в Сети кадрах Джейми Спирс выглядит болезненно.

Напомним, что четыре года назад отец Спирс также попал в больницу — его госпитализировали с разрывом кишечника и провели две операции. Бритни тогда была обеспокоена судьбой отца и даже отменила большой гастрольный тур.