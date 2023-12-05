Пугачева почувствовала себя плохо на Кипре

«Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — заявил мужчина.