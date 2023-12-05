Брежнева потеряла последний бизнес в России

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России.

Как сообщил канал, бизнес был открыт Брежневой вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Петербурге. Однако приятельница Брежневой недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс» и стала полноправной хозяйкой модного бутика.

Сама Хмелева говорит, что причиной стало полное неучастие певицы в бизнесе. По словам дизайнера, Брежнева должна была отвечать за раскрутку в то время, как Хмелева брала на себя остальные заботы.

Ранее сообщалось, что Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. Артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

Вера Брежнева тоже оставила российскую эстраду и уехала из страны после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у артистки пока не получилось.