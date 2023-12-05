«Страшные гастроли»: что известно о поездке Пугачевой в Чернобыль

Гитарист Примадонны Александр Левшин рассказал, что концерт в Чернобыле в 1986 году имел страшные последствия для всех выступавших, включая Аллу Пугачеву. Что известно о роковых гастролях, что говорила сама артистка?

Правда ли, что Пугачева облысела после концерта в Чернобыле

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Музыкант рассказал, что здоровье всех участников «страшных гастролей» сильно пострадало во время поездки в Чернобыль. Гитарист прокомментировал информацию, что Пугачева потеряла тогда много волос из-за радиации.

«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались», — сказал Левшин в беседе с сайтом aif.ru.

По его словам, во время поездки в районы, пострадавшие из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, «много страшного видели». Левшин вспомнил, как увидел Припять пустой: «Открытые окна, белье на улице — и никого». Гитарист сравнил тот пейзаж с площадкой для съемок триллера.

«Самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой. Вспоминать не хочется», — поделился музыкант.

На какой концерт Пугачева ездила в Чернобыль

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС вблизи города Припять произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария. После катастрофы Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве.

Собранные средства направили на помощь пострадавшим в результате ЧС и ликвидаторам. Через несколько месяцев, по просьбам ликвидаторов, Примадонна отправилась с концертом в поселок Зеленый мыс под Припятью, расположенный недалеко от места взрыва.

Примадонна предполагала, что проблемы с эндокринной системой у нее, Александра Барыкина, Иосифа Кобзона и Ирины Понаровской связаны именно с поездкой в Чернобыль.

«Четыре героя в кавычках. Нельзя было этого делать! Нельзя было себе это позволять и тем, кого я с собой везу», — признавалась Пугачева.

Что говорила Пугачева об этой поездке

Сама артистка называла эти гастроли ошибкой и глупостью. По ее словам, в тот момент никто ничего не понимал и не знал, что такое радиация.

«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — рассказывала Пугачева Андрею Малахову на ток-шоу «Пусть говорят» несколько лет назад.

В недавнем обращении, опубликованном в ее социальных сетях, Примадонна призвала поклонников не считать деньги и волосы на ее голове.

«Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала Пугачева.

Что известно о здоровье Пугачевой

В марте текущего года сообщалось, что артистка месяц не вела публичную жизнь из-за бронхита. Портниха Примадонны Любовь Аксенова недавно рассказала, что у певицы на протяжении долгого времени болела левая нога. По словам швеи, боли были такой силы, что Пугачева не могла на нее наступать.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — сказала Аксенова.