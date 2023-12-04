Дочь Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о выселении матери

Ольга Шукшина, младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала действия журналистов программы «Звезды сошлись». Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, представители программы долго уговаривали Ольгу приехать на шоу, рассказать о жизни и состоянии матери, о том, как она живет за городом. Им удалось добиться ее согласия.

Вместе с тем, создатели шоу построили сюжет так, как будто женщина выселила 85-летнюю мать из квартиры в центре Москвы и перевезла на окраину.

Ольга Шукшина высказала сожаления, что «купилась на провокацию программы». Она добавила, что оправдываться в ходе шоу ей представлялось нелепым, при том, что сценаристы «перевернули» факты.

«Да, мы живем не без проблем, но мы с мамой проходим этот путь вдвоем и крепко обнявшись», — признала женщина.

Ольга пояснила, что ухаживает за мамой одна, сестра Мария и ее дочь Анна в этом не участвуют.