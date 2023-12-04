Названа сумма задолженности Винокура налоговой службе
Телеведущий и шоумен Владимир Натанович Винокур задолжал налоговой службе свыше 500 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным канала, Винокур не выплатил налоговой 527 тысяч 695 рублей 79 копеек.
Журналисты пояснили, что на протяжении многих лет артист стабильно платил по счетам, следил за тем, чтобы не образовывались задолженности. На фоне этого, заметили они, сложно назвать причину, по которой образовался долг.
Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Разин задолжал судебным приставам 256 тысяч рублей.
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