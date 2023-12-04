Стали известны ведущие "Голубого огонька"

В минувшие выходные на Мосфильме завершились съемки "Голубого огонька" для телеканала "Россия". Прессе стали известны имена ведущих новогодней программы.

Издание отмечает, что самые "заметные" столики у сцены в 2023 году отданы военнослужащим и военкорам.