Стали известны ведущие "Голубого огонька"
В минувшие выходные на Мосфильме завершились съемки "Голубого огонька" для телеканала "Россия". Прессе стали известны имена ведущих новогодней программы.
Участники массовки рассказали KP.RU, что Новый год зрители будут встречать с Татьяной Веденеевой, Николаем Басковым, Марией Ситтель, Андреем Малаховым, Дмитрием Губерниевым.
Номера представят Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Николай Басков, Николай Расторгуев, Юлия Савичева, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков, Евгений Петросян, Александр Олешко, Валерия, Лев Лещенко, Наталья Подольская, Жасмин, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, группа "Дискотека Авария".
Издание отмечает, что самые "заметные" столики у сцены в 2023 году отданы военнослужащим и военкорам.