Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

«Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову , Полине Гагариной и Антону Беляеву », — назвал телеканал имя нового наставника проекта.

«Музыка для меня – это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим», — приводит Первый канал комментарий певицы о назначении на роль наставника шоу. По словам Zivert, «Голосу» и его участникам стоит ждать от нее «экспериментального звучания».