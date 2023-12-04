Рэпер Schokk (настоящее имя — Дмитрий Гинтер) получил гражданство РФ спустя год просьбы предоставить ему политическое убежища. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

42-летний Гинтер переехал в Россию из Германии в ноябре 2022 года. На тот момент у него было немецкое гражданство. Он попросил политическое убежище, поскольку в ФРГ в отношении него возбудили уголовное дело. Причиной стали обращения в немецкие правоохранительные органы от западных СМИ и пользователей соцсетей — им не понравилась позиция рэпера относительно российской спецоперации, а также то, что он поддерживал бойцов финансово.

Накануне Schokk рассказал в социальных сетях, что получил российский паспорт. Сейчас он проживает в Москве.