Рэпер Schokk получил российское гражданство
Рэпер Schokk (настоящее имя — Дмитрий Гинтер) получил гражданство РФ спустя год просьбы предоставить ему политическое убежища. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
42-летний Гинтер переехал в Россию из Германии в ноябре 2022 года. На тот момент у него было немецкое гражданство. Он попросил политическое убежище, поскольку в ФРГ в отношении него возбудили уголовное дело. Причиной стали обращения в немецкие правоохранительные органы от западных СМИ и пользователей соцсетей — им не понравилась позиция рэпера относительно российской спецоперации, а также то, что он поддерживал бойцов финансово.
Накануне Schokk рассказал в социальных сетях, что получил российский паспорт. Сейчас он проживает в Москве.
Schokk — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund, а также бывший артист лейбла Phlatline. Его семья переехала в немецкий город Бамберг, когда он был еще подростком. За свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов.