Талызина дала совет Пугачевой

Советская и российская киноактриса Валентина Талызина предложила певице Алле Пугачевой извиниться и поклониться своим поклонникам. Такие слова актриса высказала в связи с отъездом певицы из страны.

«Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить ее однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Он поклонился народу и сказал: „Прости меня, народ православный“», — передает телеканал НТВ слова Талызиной.

Она добавила, что не отрицает заслуги Пугачевой в прошлом. Но певице все-таки следует принести свои извинения.

Валентина Талызина и Алла Пугачева вместе участвовали в съемках новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Актриса играла роль подруги главной героини, а также озвучивала ее, потому что у Нади в исполнении Барбары Брыльски был польский акцент. Пугачева, в свою очередь, исполняла песни в фильме также за Брыльску. Талызина своей работой внесла особый вклад в производство комедии. Помимо прочего, над образом Нади актриса и певица работали совместно.