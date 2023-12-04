MACAN и Инстасамку назвали артистами года

Сервис «VK Музыка» назвал артистами года певца MACAN и рэпершу Инстасамку, говорится на официальной странице аудиостриминга.

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MACAN (настоящее имя Андрей Косолапов) собрал больше 230 миллионов прослушиваний на альбоме года — «12» — и миллиард прослушиваний в целом. Он получает звание «Артист года» от сервиса уже второй раз.

В свою очередь, Инстасамка собрала 140 миллионов прослушиваний песни «За деньги да» и преодолела отметку в 600 миллионов прослушиваний.

Группой года во второй раз названы «Miyagi & Эндшпиль», которых послушали больше 900 миллионов раз. А фит года — «Где прошла ты» — песня, которую просто нельзя было не услышать, ведь её включили 120 миллионов раз!

Самым мощным стартом назвали Aarne с альбомом «AA LANGUAGE 2», ремиксом года — «Плохую девочку» группы «Винтаж» & ТРАВМА & SKIDRI & DVRKLXGHT, прорывом года стал NLO.

«Каспийский Груз» признан камбэком года, а титул саундтрека года забирает саундтрек игры «Atomic Heart». Аудиокнигой года благодаря прослушиваниям пользователей стала книга «Четвертое крыло», подкастом года — «Мифы», фан-сообществом года — «Три дня дождя», удивлением года — семья Кукояки, а обложкой года — SALUKI, «WILD EA$T».

Накануне аудиосервис Звук составил рейтинги самых популярных артистов, песен и жанров в 2023 году.