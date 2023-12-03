Озвучен размер гонорара за концерт Галкина* в Турции

Максим Галкин готов выступать на корпоративных мероприятиях в Турции за 100 тысяч евро. Эта информация была озвучена в эфире шоу «Новые русские сенсации».

Как сообщает «Газета.ру», пранкер Сорян вышел на связь по телефону с директором комика Эльвирой Мокробородовой. Он задал вопрос, сколько будет стоить выступление артиста в Турции.

Мокробородова назвала сумму – 100 тысяч евро.

Ранее СМИ писали, что шоумен Максим Галкин принял участие в рекламном проекте. Для съемок рекламы службы доставки цветов артист задействовал в том числе своих детей - Гарри и Лизу.

Источники сообщали, что Галкин рассматривает все возможные варианты заработка.