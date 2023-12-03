Басков ответил на вопрос о тратах на свой «умный» дом

Певец Николай Басков заявил в беседе с POPCAKE.TV, что не считает траты на ремонт своего жилья. Басков рассказал, что вовсю ведет ремонт собственного "умного" дома. Артист отметил, что пользовался услугами и материалами российских производителей. К примеру, его "умный" дом спроектирован отечественной компанией.

"У многих моих коллег он ("умный" дом) полетел, а у меня российского качества. У меня все работает. Просто отменно", - заявил артист.

"Так как очень много трат, надо работать без остановки! Потом отдохну", - отметил исполнитель.

В ноябре Баскова застали в компании с молодой девушкой после юбилейного концерта Лолиты Милявской. По данным Super, они покинули мероприятие через служебное помещение и уехали вместе на одном автомобиле. На прощание исполнитель спел поклонникам песню "Золотая чаша". Этой девушкой оказалась Илона Котелюх. Из-за этой встречи некоторые предположили между Басковым и Котелюх роман, однако артист опроверг это.