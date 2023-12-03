Zivert станет новым наставником в шоу "Голос"

Первый канал начал съемки нового сезона шоу "Голос", одним из наставников в проекте стала певица Zivert. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"На Первом канале начинаются съемки нового сезона супершоу "Голос", и уже совсем скоро он стартует в эфире. Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ведущей шоу вновь стала Яна Чурикова.

К участию в слепых прослушиваниях допущены 128 вокалистов, прошедших предварительный музыкальный кастинг.

"География "Голоса" как всегда широка, а в этом сезоне представлена и новыми регионами", - добавили в пресс-службе.

Как и в прошлом сезоне, в кресла наставников проекта будут в том числе вмонтированы кнопки блокировки, с помощью которых они смогут побороться друг с другом за каждого артиста.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов.