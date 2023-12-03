Шаляпин рассказал, как живет внучка Гурченко

Прохор Шаляпин рассказал о том, что внучка Людмилы Гурченко – 40-летняя Елена Королева сидит без работы и регулярно выпивает. Тут же он попытался смягчить впечатление от сказанного, но журналисты ничего не вырезали из эфира.

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«Елена Королева прекрасно себя чувствует, мы часто с ней пьем вино. А куда ей деваться, она не певица и не актриса. Она пьет, ой, поет… Мы вчера виделись на собачьей площадке… Подожди, дай мне хорошо сказать, я дружу с ней», — запутался певец.

Как рассказал Шаляпин, он хотел помочь Елене найти покупателя на бабушкину дачу. Самой женщине загородный дом не нужен. Продать дачу Елена хотела за 16 миллионов рублей. Но цену пришлось снижать. И лишь тогда, когда она упала до 11,5 миллиона, желающий купить дом вроде бы нашелся.

Правда, как сообщает 5 Канал, знакомые семьи не уверены, сможет ли Королева грамотно распорядиться такой суммой. Год назад в эфире федерального телеканала показали, в каких условиях она живет в квартире в центре Москвы. Сотрудницы клининговой службы, вызванные на помощь, пожаловались на огромный объем работ.