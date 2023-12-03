Участник «Дома-2» заявил об избиении на съемках

Тимур Магеррамов был избит во время съемок первого выпуска с его участием. Он уверен, что драка была запланирована по сценарию, но конфликт вышел из-под контроля.

Магеррамова пригласили как гостя мириться с его бывшей девушкой. Однако на площадке на него налетел с кулаками участник «Дома-2» Иван Барзиков. Тут же, по словам пострадавшего, к драке подключились еще трое. Тимур потерял сознание, а очнувшись, направился в травмпункт. Медики настояли на госпитализации, - пишет портал thevoicemag.

В тот же день Магеррамов написал заявление. Он уверен, что руководство шоу скрывает случившееся, даже пересняли эфир от 3 ноября. По словам потерпевшего, он связался с продюсером проекта Александром Расторгуевым — но тот отказался помогать с реабилитацией.