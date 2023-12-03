Shaman пообещал открыть чемоданчик с «красной кнопкой»

Российский исполнитель Ярослав Дронов, получивший известность под псевдонимом Shaman, на «Песне года» рассказал, что все время носит с собой чемоданчик, где находится «та самая кнопка».

На музыкальном мероприятии Ярослав появился во всем черном и с украшенным российским флагом чемоданчиком, - пишет 5 Канал.

«Это — тот самый чемоданчик, который следует за мной неотступно», — сообщил он публике.

Правда открыть его, несмотря на многочисленные просьбы, певец отказался.

Shaman пообещал продемонстрировать содержимое чемоданчика и нажать «ту самую кнопку» 9 и 10 марта на своих концертах, которые пройдут в Москве и 20 марта в Петербурге.

Ранее Ярослав Дронов рассказал об ощущениях от стадионных выступлений и объяснил, почему не хочет, чтобы дочь принимала участие в его выступлениях.