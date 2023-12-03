Дочь Астахова находится в критическом состоянии

Сергей Астахов в шоу «Секрет на миллион» рассказал о большой беде в семье. Его дочь Мария страдает анорексией и достигла критического веса в 48 килограммов при росте 173 сантиметров. 25-летняя девушка мечтала об идеальной фигуре и в итоге приняла решение ничего не есть.

«Она решила просто не кушать», — заявил актер.

Астахов переживает, что и сам мог подтолкнуть дочь к этому, назвав ее когда-то толстой. Сейчас же Мария находится в клинике, где ей занимаются медики. Сергей надеется, что врачи смогут спасти дочь, организм которой практически не принимает пищу, - информируют 7days.ru.

«Она уже не может есть. Может ровно столько, чтобы продержаться», - сказал актер.