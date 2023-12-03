Сын Куравлева: «У меня нет угрызений совести»

«Спустя все это время, я считаю, что мы все сделали правильно. У меня нет угрызений совести. Мы исходили из той ситуации, которая сложилась на тот момент: нахождение дома было крайне проблематично по состоянию здоровья. Леониду Вячеславовичу было тяжело выходить на улицу, а мы хотели, и он сам хотел, чтобы была такая возможность. Поэтому мы с ним обсудили и решили, что так будет лучше», — объяснил Куравлев-младший.