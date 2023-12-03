Сын Куравлева: «У меня нет угрызений совести»
Выпуск шоу «Эксклюзив» на Первом канале был посвящен последним дням жизни Леонида Куравлева. Сын артиста Василий Куравлев был гостем студии и отвечал на вопросы журналистов.
Леонид Вячеславович ушел из жизни почти год назад. За насколько месяцев до кончины семья поместила его в дом престарелых. Сын знаменитого актера убежден, что все было сделано правильно, - пишет Экспресс Газета.
«Спустя все это время, я считаю, что мы все сделали правильно. У меня нет угрызений совести. Мы исходили из той ситуации, которая сложилась на тот момент: нахождение дома было крайне проблематично по состоянию здоровья. Леониду Вячеславовичу было тяжело выходить на улицу, а мы хотели, и он сам хотел, чтобы была такая возможность. Поэтому мы с ним обсудили и решили, что так будет лучше», — объяснил Куравлев-младший.
Работники центра реабилитации рассказывали, что 85-летний актер общаться с родственниками не хотел. Сын объяснил такое поведение отца «колебаниями настроения».
Куравлев снялся в десятках фильмов, наиболее популярными из которых стали «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и «Золотой теленок».