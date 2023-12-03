Лавров о Леонтьеве: «Он заслужил быть там, где захочет»
Недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Валерий Леонтьев вернулся из США в Москву и занимается ремонтом квартиры. Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров, хорошо знакомый с Валерием Яковлевичем. Он сказал, что ему ничего не известно о приезде Леонтьева, и, по его мнению, это всего лишь слухи, - пишет Экспресс Газета.
«Он заслужил быть там, где он захочет. Хоть в Майами, хоть в Москве. Я не слышал, что он приехал в столицу. А что ему ремонтировать? У него вроде и так все хорошо. Он не хочет работать. Ему уже тяжело», — сказал продюсер.
Ранее управление Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия) поставило точку в запутанной истории с концертом Валерия Леонтьева в Якутске. Артист несколько раз собирался приехать в регион с выступлением, но концерты срывались.
В итоге Роспотребнадзор обнародовал для зрителей разъяснение, в котором призвал не ждать певца с концертом, а вернуть деньги за билеты.