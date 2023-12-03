Лавров о Леонтьеве: «Он заслужил быть там, где захочет»

«Он заслужил быть там, где он захочет. Хоть в Майами, хоть в Москве. Я не слышал, что он приехал в столицу. А что ему ремонтировать? У него вроде и так все хорошо. Он не хочет работать. Ему уже тяжело», — сказал продюсер.