София Ротару вывезла из Украины своего внука

Певица София Ротару вывезла из Украины своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко и оплачивает родственнику все расходы за границей. Об этом сообщает "Утро.ру".

Издание отмечает, что исполнительница потратила "солидную сумму" денег на то, чтобы перевезти Евдокименко в США.

В Америке наследник Ротару пытается развивать свою музыкальную карьеру - он выступает под псевдонимом SHMN. По данным издания, музыкант не пытается подражать российскому исполнителю Ярославу Дронову. Евдокименко носит этот псевдоним с 2017 года.

Будучи за границей, Евдокименко уже сотрудничал с заграничными лейблами, а его песни выпускали на радиостанциях.

При этом летом 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Ротару живет в Италии с сыном, невесткой и внуком, которые проживают за границей уже больше года. Там же исполнительница купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко.