Киркоров намекнул на примирение с Успенской

«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Кстати, это в прямом и переносном смысле относится к этой даме, хотя нельзя так о женщинах говорить… но тут уже во мне говорит не мужчина к женщине, а коллега к коллеге», — заявил Киркоров в рамках своего подкаста«You Want A Scandal Now?»