Киркоров намекнул на примирение с Успенской
Когда-то Филипп Киркоров и Любовь Успенская были друзьями. Но в последнее время между звездами наступило взаимное охлаждение, а недавно Филипп Бедросович совсем рассорился с королевой русского шансона из-за хирурга Тимура Хайдарова.
Любовь Залмановна крайне резко высказывалась о пластическом хирурге. Киркоров же встал на его защиту, при этом оскорбительно отозвавшись об Успенской.
Теперь же Филипп Киркоров надеется помириться с исполнительницей, пишет СтарХит. После концерта «Песня года» артист сообщил журналистам, что он человек не злой и сам быстро забывает обиды, поскольку это очень важно.
«Они натуры экстравагантные, эмоциональные, резонирующие, поэтому женщинам можно простить все. Успенская, не Успенская. Не важно. Главное — уметь прощать и делать это искренне. Не натужно, вымученно», - сказал певец.
Ранее Киркоров обидно высказался об Успенской.
«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Кстати, это в прямом и переносном смысле относится к этой даме, хотя нельзя так о женщинах говорить… но тут уже во мне говорит не мужчина к женщине, а коллега к коллеге», — заявил Киркоров в рамках своего подкаста«You Want A Scandal Now?»