Менеджер Басты рассказала о последствиях аварии
Наталья Мостакова, пиар-менеджер рэпера Василия Вакуленко (Басты),рассказала журналистам о последствиях аварии.
«С Василием все в порядке, спасибо, он обратился к поклонникам на своей страничке в социальной сети», - сообщила Наталья.
Как пишет gazeta.ru, в ночь на 3 декабря Maybach, в котором ехал рэпер, столкнулся с Kia на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Баста возвращался с концерта. В ДТП люди не не пострадали, сработали подушки безопасности.
Сольный концерт Басты на стадионе «Газпром Арена» стал наиболее масштабным за всю историю выступлений исполнителя в Петербурге, он собрал 64 тысячи человек.
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