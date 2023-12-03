Менеджер Басты рассказала о последствиях аварии

«С Василием все в порядке, спасибо, он обратился к поклонникам на своей страничке в социальной сети», - сообщила Наталья.

Как пишет gazeta.ru, в ночь на 3 декабря Maybach, в котором ехал рэпер, столкнулся с Kia на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Баста возвращался с концерта. В ДТП люди не не пострадали, сработали подушки безопасности.