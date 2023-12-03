Какую пенсию получают звезды российского шоу-бизнеса

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько получают от государства отечественные звезды.

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Размер пенсий звезд зависит от звания заслуженного или народного артиста и прописки в Москве. Так, самые скромные выплаты положены 61-летней телесвахе Розе Сябитовой: 15 тысяч рублей в месяц. Но артистка не жалуется: она откладывает пенсию, а живет на свой заработок на телевидении.

Пенсия у 73-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского — 20 тысяч рублей. Он прописан в Санкт-Петербурге, поэтому не получает столичных надбавок: артистам-москвичам город доплачивает 30 тысяч рублей. Такая же пенсия у 70-летней актрисы Елена Прокловой. Чуть больше — 24 тысячи рублей — получает певица Лолита Милявская. У нее нет званий и наград. 60-летняя звезда эти деньги не тратит: живет на заработки от концертов, а пенсию копит.

Больше получает 66-летний народный артист РФ Юрий Стоянов — он продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Его пенсия — 60 тысяч рублей, с учетом надбавок за звание. 75-летний народный артист РСФСР Владимир Винокур получает около 50 тысяч рублей.

А 80-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко, имеющий орден «За заслуги перед Отечеством» — 70 тысяч. Артисты отправляют эти деньги на благотворительность — в Детский дом под Курском. А 78-летний народный артист РФ Юрий Антонов пенсию в 50 тысяч рублей тратит на корм для бездомных животных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Пенсия у артистов — как и у обычных людей — зависит от стажа и от размера заработков (официальных, а не в конверте). С отчислений от заработков в период трудовой деятельности артиста формируется его будущая пенсия.