Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил на «Песне года»
Популярный российский юморист и певец Александр Ревва, который с недавних пор вновь проживает в России, появился на «Песне года».
Он вышел на сцену дважды – с сольным номером, а также во время общей песни. Многие обратили внимание на то, что от других звёзд он держался несколько обособленно, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».
При этом представлял Ревву лишь один ведущий – Сергей Лазарев, а вот его напарница Лера Кудрявцева почему-то в момент объявления поющего юмориста на сцену не вышла.
Пел артист в окружении полуобнаженных красоток, а в конце зрители устроили ему овации.
«Любовь спасёт этот мир», – сказал в завершении своего выступления Ревва и удалился со сцены.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», актёр Анатолий Белый, который после начала специальной военной операции (СВО) переехал в Израиль, признался, что скучает по России, но боится возвращаться обратно из-за критики со стороны россиян.