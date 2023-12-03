Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил на «Песне года»

Популярный российский юморист и певец Александр Ревва, который с недавних пор вновь проживает в России, появился на «Песне года».

Он вышел на сцену дважды – с сольным номером, а также во время общей песни. Многие обратили внимание на то, что от других звёзд он держался несколько обособленно, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

При этом представлял Ревву лишь один ведущий – Сергей Лазарев, а вот его напарница Лера Кудрявцева почему-то в момент объявления поющего юмориста на сцену не вышла.

Пел артист в окружении полуобнаженных красоток, а в конце зрители устроили ему овации.

«Любовь спасёт этот мир», – сказал в завершении своего выступления Ревва и удалился со сцены.