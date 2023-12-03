«Завидуйте молча»: Волочкова ответила на критику Бородиной и хейтеров

На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» произошел казус, который обидел балерину Анастасию Волочкову — с ней отказался фотографироваться певец Сергей Лазарев. Это задело артистку, но еще больше не по душе ей пришелся комментарий телеведущей Ксении Бородиной. Волочкова решила ответить ей и всем завистникам разом.

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Бородина задалась вопросом, как же так вышло, что балерина «скатилась» в жизни. По мнению телеведущей, Волочковой необходимо было вовремя отказаться от алкоголя и пройти терапию. Однако теперь балерина, которая выступала на сцене Большого театра, становится участницей шоу с «какими-то неизвестными парнями».

— Завидуйте молча. Или не следите за моей жизнью и творчеством. А лучше — надевайте пуанты, выходите на сцену, потанцуйте. Вот тогда померяемся успехом, талантом, навыками в танце, стройностью тела, формой, красотой, грацией. Языками-то озлобленными легче, чем ногами. Но меня ваше мнение не интересует вовсе, — заявила Волочкова в своем микроблоге.

Спустя сутки после инцидента с Лазаревым балерина обругала артиста и весь российский шоу-бизнес. Она высказалась, что ей все завидуют и не могут простить большой успех.