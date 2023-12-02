В бар Сергея Жукова в Екатеринбурге приехали скорая и ОМОН
На открытие бара Сергея Жукова в Екатеринбурге приехала машина скорой помощи и ОМОН. Об этом рассказал очевидец.
«Оказалось, что девушке в зале стало плохо, она упала. Вызвали ей скорую. Ее унесли на руках. Девушке зашьют рану и сделают снимок», — передает слова очевидца E1.RU.
После в баре появился ОМОН. «Сказали, что вызвали сотрудников, потому что кто-то у кого-то украл вещи».
Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Официальное открытие состоялось вечером 2 декабря.