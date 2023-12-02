Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Филипп Киркоров поделился шок-историей о том, как принимал роды в автобусе
Сегодня поп-король решил поделиться с нами годным контентом из категории «истории, о которых невозможно молчать». На красной дорожке «Песни года» Киркоров вспомнил, как однажды в автобусе где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом»... принимал роды. Пассажирка такую самоотверженность артиста, похоже, не оценила и даже не назвала новорожденного в его честь. Решительно осуждаем!
Кстати, Филипп описывал этот фантастический случай нашему корреспонденту, стоя в обнимку с Люсей Чеботиной. Певица, похоже, сильно вдохновилась историей и даже спросила исполнителя, не примет ли он роды и у нее. И правда, где еще найти такого заботливого, ответственного и голосистого специалиста? Да и фит в родильной палате — это что-то новенькое!
Но вот Филипп насчет такой перспективы задумался: все-таки первый (и последний — но это неточно) акушерский опыт у него был давно, еще до славы. Зато певец c уверенностью Ванги пообещал, что скоро у Люси родится сын и он с радостью станет его крестным отцом. Ну что, теперь ждем исполнения пророчества!