Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Сегодня поп-король решил поделиться с нами годным контентом из категории «истории, о которых невозможно молчать». На красной дорожке «Песни года» Киркоров вспомнил, как однажды в автобусе где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом»... принимал роды. Пассажирка такую самоотверженность артиста, похоже, не оценила и даже не назвала новорожденного в его честь. Решительно осуждаем!

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Кстати, Филипп описывал этот фантастический случай нашему корреспонденту, стоя в обнимку с Люсей Чеботиной. Певица, похоже, сильно вдохновилась историей и даже спросила исполнителя, не примет ли он роды и у нее. И правда, где еще найти такого заботливого, ответственного и голосистого специалиста? Да и фит в родильной палате — это что-то новенькое!