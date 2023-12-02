В Петербурге более 60 тыс. человек пришли на сольный концерт Басты

"Этот концерт Василия Вакуленко-Басты в Петербурге стал самым масштабным за всю историю его выступлений в городе. У нас сегодня полный солдаут, пришли 64 тыс. человек. Масштабнее было только в "Лужниках" в Москве", - прокомментировали в пресс-службе.