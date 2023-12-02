Нижегородский блогер учит Собчак говорить правильно
Татьяна Гартман, блогер из Нижнего Новгорода, известная как «училка», обнаружила ошибку в речи Ксении Собчак. Об этом пишет издание vgoroden.ru.
В микроблоге Татьяна привела фрагмент видеозаписи с известной телеведущей, где та говорит:
«В какой-то момент по телефону меня прорвалО»…
Гартман отметила, что правильно говорить - «прорвАло».
«Это надо запомнить. Для шпаргалки могу предложить начальную форму этого глагола: прорвать — прорвало»,- сказала блогер.
Ксения Собчак вела реалити-шоу «Дом-2» с 2004 по 2012 год. Помимо того, выступала ведущей телепроектов «Топ-модель по-русски», «Звездный бульвар», «Кто не хочет стать миллионером», «Последний герой-6» и не только. В настоящее время возглавляет медиахолдинг «Осторожно Media».
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