Нижегородский блогер учит Собчак говорить правильно

Татьяна Гартман, блогер из Нижнего Новгорода, известная как «училка», обнаружила ошибку в речи Ксении Собчак. Об этом пишет издание vgoroden.ru.

В микроблоге Татьяна привела фрагмент видеозаписи с известной телеведущей, где та говорит:

«В какой-то момент по телефону меня прорвалО»…

Гартман отметила, что правильно говорить - «прорвАло».

«Это надо запомнить. Для шпаргалки могу предложить начальную форму этого глагола: прорвать — прорвало»,- сказала блогер.