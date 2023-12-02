Пригожин назвал Наргиз «мерзким существом»
Разговор Наргиз с пранкерами, которые представились помощниками Зеленского, выложенный в интернет-пространство, вызвал резкую реакцию у представителей отечественного шоу-бизнеса.
В частности, Иосиф Пригожин был так разгневан, что не смог сдержать эмоций. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Она просто негодяйка законченная: самое мерзкое существо, которое я когда-либо встречал. Когда я слышу, как эта Наргиз говорит: «Напишите мое имя на ракете, которую запустите по нашим ребятам!» Как я должен реагировать? У меня там зять. Хочется ее, тварь, просто на первом столбе повесить!» - возмутился продюсер.
Позднее супруг певицы Валерии все же заговорил о менее радикальных мерах, – он считает, что Закировой хватило бы для перевоспитания «пары недель в тюрьме».
«Меня поражают артисты, которые провоцируют и позволяют вообще что-либо говорить про уничтожение тех или иных людей. Человек может быть иудеем, мусульманином, христианином. И он должен жить! Жизнь и так короткая: не успеешь оглянуться, как все осталось позади», - резюмировал он.
Генпрокуратура проверит высказывания Закировой.