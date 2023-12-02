Пригожин назвал Наргиз «мерзким существом»

«Она просто негодяйка законченная: самое мерзкое существо, которое я когда-либо встречал. Когда я слышу, как эта Наргиз говорит: «Напишите мое имя на ракете, которую запустите по нашим ребятам!» Как я должен реагировать? У меня там зять. Хочется ее, тварь, просто на первом столбе повесить!» - возмутился продюсер.