В Сочи «Рыжий пляж» солиста «Иванушек» разрушен ураганом
Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что стихия полностью разрушила его пляж в центральной части Сочи. Подробности он рассказал журналистам 5 Канала.
«У меня в самом центре города есть „Рыжий пляж“, я открыл его со своими друзьями. Мы сделали его, летом было все прекрасно, всем все нравилось. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но как выяснилось не такой».
По словам музыканта, на обустройство пляжа было потрачено около 20 миллионов рублей. К следующему сезону его нужно будет восстанавливать с нуля.
«Я, конечно же, обязательно обращусь в администрацию края, что может быть какие-то льготы, и какую-то поддержку получить. Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж», —сказал артист.
Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, о чем жалеет последние несколько лет.