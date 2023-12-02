В Сочи «Рыжий пляж» солиста «Иванушек» разрушен ураганом

«У меня в самом центре города есть „Рыжий пляж“, я открыл его со своими друзьями. Мы сделали его, летом было все прекрасно, всем все нравилось. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но как выяснилось не такой».