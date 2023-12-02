СМИ: на шоу Мамаева попросили снять бейсболку с российским флагом

В СМИ и Телеграм-каналах появилось сообщение Михаила Мамаева. Еще с начала текущего года сыгравший в «Гардемаринах» Никиту Оленева актер снимает документальные картины на Донбассе.

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Мамаев был гостем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Артист пришел в военной форме. Однако, по его словам, бейсболку с флагом России попросили снять, ссылаясь на требования оператора.

Мамаев сообщил, что, если операторы не умеют снимать людей в военной форме России, то их следует заменить.

«Это те же люди, что навязывали нам все эти Евровидения. Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают, а флаг России над козырьком смущает. Плохо», – констатировал Михаил.

Однако, как пишет «Комсомольская Правда», видимо конфликт был разрешен. Поскольку в Телеграм-канале Андрея Малахова выложено фото Михаила Мамаева, где видно, что во время записи он сидит в студии в кепке с шевроном флага России (в ней же артист приходил на съемки шоу «Сто к одному» в середине ноября).