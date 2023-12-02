Лазарев удалил клип на композицию «Так красиво» со своих ресурсов

Сергея Лазарев убрал музыкальный клип на песню «Так красиво» со своего сайта. Доступ этому видео на YouTube-канале певца ограничен.

Клип был представлен публике в 2017 году. С этого времени он собрал порядка шести миллионов просмотров, пишут ura.news.

Это произошло после того, как Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за показ клипа Лазарева, в котором была обнаружена пропаганда ЛГБТ*.

Телеведущая Ксения Бородина назвала брезгливостью и неуважением отказ певца Сергея Лазарева сделать совместное фото с балериной Анастасией Волочковой за кулисами церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон». Бородина предположила, что исполнитель пожалел о своем поступке и «обязательно исправит ситуацию».