Рому Жукова ищут судебные приставы
Роман Жуков накопил неоплаченных долгов более чем на 500 тысяч рублей. И им очень интересуются судебные приставы. Тем не менее, сам певец заявляет, что это долги не его, а бывшей жены.
Он заявил, что пять лет его бывшая супруга не платила за коммунальные услуги, из-за этого и накопились счета. Он уже шестой год не живет в квартире, все вопросы решаются через суд, пишет АиФ.
Пара в разводе с 2019 года. Елена Жукова одна воспитывает шестерых детей на которых, по словам женщины, отец перечисляет всего 21 тысячу рублей алиментов. У нее серьезные финансовые проблемы.
Скандал, связанный с алиментами, не стал первым. Еще в середине января 2020 года Жуков пригрозил экс-жене лишением двухкомнатной квартиры в Москве.
Недвижимость была куплена в ипотеку, выплаты по которой осуществлял бывший участник группы «Мираж». Однако после угроз он все же внес очередной платеж, так как сотрудники банка стали звонить Елене с уведомлениями о предстоящем выселении из-за невыплаты кредита.