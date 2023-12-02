Рому Жукова ищут судебные приставы

Роман Жуков накопил неоплаченных долгов более чем на 500 тысяч рублей. И им очень интересуются судебные приставы. Тем не менее, сам певец заявляет, что это долги не его, а бывшей жены.

Он заявил, что пять лет его бывшая супруга не платила за коммунальные услуги, из-за этого и накопились счета. Он уже шестой год не живет в квартире, все вопросы решаются через суд, пишет АиФ.

Пара в разводе с 2019 года. Елена Жукова одна воспитывает шестерых детей на которых, по словам женщины, отец перечисляет всего 21 тысячу рублей алиментов. У нее серьезные финансовые проблемы.

Скандал, связанный с алиментами, не стал первым. Еще в середине января 2020 года Жуков пригрозил экс-жене лишением двухкомнатной квартиры в Москве.