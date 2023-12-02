Наргиз:"Мы сожжем российский паспорт"

«Мой супруг - он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждем, пока он получит паспорт. Мы его сожжем, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То есть у нас есть определенные такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим, - сказала Наргиз.