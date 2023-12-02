Наргиз:"Мы сожжем российский паспорт"
Наргиз Закирова стала жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Лексуса и Вована. Думая, что она общается с высокопоставленными представителями Украина, певица рассказала о том, что собирается сжечь российский паспорт своего супруга, пишет «Российская газета». Сейчас певица находится в Узбекистане
«Мой супруг - он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждем, пока он получит паспорт. Мы его сожжем, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То есть у нас есть определенные такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим, - сказала Наргиз.
То есть, она собирается уехать в США, гражданкой которых является. В той же беседе, полагая, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским (а на самом деле - с пародистом Комикадзе), певица попросила написать свое имя на ракетах, летящих в Донецк.
Генпрокуратура проверит высказывания Закировой.
Когда-то Любовь Успенская и Наргиз Закирова были подругами. По словам Любови, это она в свое время помогла своей коллеге из Узбекистана войти в российский шоу-бизнес. И сейчас Успенская очень жалеет об этом, потому что считает, что Наргиз не права, оскорбляя россиян.