Дочь Успенской высказалась об отношении к матери

Сейчас Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина шагают по жизни рука об руку. Но так было не всегда. Много лет дочь конфликтовала с матерью. Теперь Татьяна об этом очень жалеет.

В недавней беседе с журналистами Татьяна рассказала, что в юности мама из-за ее поведения пролила немало слез, пишет Экспресс Газета.

«Я хотела бы родиться в обычной семье, где меня бы никто не трогал, и никто бы не смотрел на меня как будто под микроскопом. Я на тот момент хотела понять кто я. Я не понимала, что я за человек», — призналась. Плаксина.

Тогда девушка решила, что она уйдет от матери и будет жить с отцом. Бизнесмен Александр Плаксин живет в Америке. Переехав в США, Татьяна поняла, что отцу она особо не нужна.

Пришла еще беда – Плаксина попала в зависимость от запрещенных веществ. Она получила серьезную травму упав с велосипеда. И только мать бросилась ее спасать.

Постепенно к Татьяне пришло понимание, что единственный человек, который всегда на ее стороне – это мама. По ее словам, сейчас ей очень стыдно за свое прошлое.