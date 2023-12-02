Бородина рассказала о некрасивом поступке Бони
Недавно Ксения Бородина и Виктория Боня пересеклись на одном из мероприятий. Боня решила выяснить, почему ведущая шоу «Дом-2» избегает общения с ней. Об этом информирует teleprogramma.pro.
Бородина описала ситуацию в личном блоге.
«Я объяснила, что бегать не в моих правилах, а желания общаться нет, потому что она нелестно обо мне отзывалась в своих прямых эфирах много лет.
При этом я поинтересовалась, записывает ли она наш разговор. Она сказала нет, а как потом выяснилось, это не совсем была правда. И через 7 минут это уже было у нее в сторис — видео нашего общения.
Я такое все не люблю, мне такого рода хайп не нужен», – возмутилась Ксения.
В сентябре этого года Ксения Бородина стала студенткой МГУ, решив получить диплом психолога. Телеведущая уверена, что давать советы поклонникам опираясь исключительно на свой жизненный опыт — неправильно. Нужно профильное образование. Очень кстати пришлось и ее давнее увлечение психологией.