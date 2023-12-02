Шарлота отправили на два месяца под арест
Сегодня, 2 декабря, Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца певца Эдуарда Шарлота.
Музыканта обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об этом сообщает ТАСС.
Уголовное дело было возбуждено 24 ноября.
Эдуард признает свою вину, но заявляет о раскаянии. Его адвокат Алексей Лапузин заявил, что сторона защиты обжалует решение суда.
«В течение трех дней мы подадим апелляцию на постановление суда. Будем рассчитывать на то, что суд апелляционной инстанции будет более внимателен и к обстоятельствам дела, и к соблюдению норм процессуального права», - сказал он.
Певцу грозит лишение свободы до шести лет.