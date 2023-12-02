Певица Наргиз собирается сжечь российский паспорт
Русофобствующая узбекская певица Наргиз Закирова, попавшаяся на розыгрыш известных российских пранкеров Лексуса и Вована, рассказала о том, что собирается сжечь российский паспорт своего супруга.
"Мой супруг - он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждём, пока он получит паспорт. Мы его сожжём, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То есть у нас есть определённые такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим", - сказала Наргиз, находящаяся в Узбекистане.
При этом она успела оскорбить и соотечественников, и руководство родной страны. Далее она собирается уехать в США, гражданкой которых является.
В той же беседе, полагая, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским (а на самом деле - с пародистом Комикадзе), спонсирующая ВСУ Наргиз заявила, что "хороший русский - мёртвый русский", а также попросила написать своё имя на ракетах, летящих в Донецк. Генпрокуратура проверит высказывания экс-участницы "Голоса".
Ранее свой паспорт гражданина РФ сжёг певец Шарлот, который теперь обвиняется по двум уголовным статьям и находится в СИЗО. В своих действиях он уже раскаялся, признав вину.