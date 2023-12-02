Певица Наргиз собирается сжечь российский паспорт

"Мой супруг - он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждём, пока он получит паспорт. Мы его сожжём, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То есть у нас есть определённые такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим", - сказала Наргиз, находящаяся в Узбекистане.