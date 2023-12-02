Проклова намекнула на тайны Караченцова

«А что, с Абдуловым могло быть идеально и хорошо? Это тот вид мужчин-мачо, которых любят не потому, что они к тебе хорошо, а потому что не любить их просто невозможно. У них есть великолепное умение драть любовь, устилать пол букетами, биться, а на следующий день говорить: «Все, извини», - жестко осадила ее Проклова.