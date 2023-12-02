Проклова намекнула на тайны Караченцова
Очередной выпуск программы «Прямой эфир» закончился конфликтом двух известных актрис: Людмилы Поргиной и Елены Прокловой.
Программа была посвящена Александру Абдулову. Подруга покойного актера Лариса Штейнман рассказала о том, каким сложным человеком был Александр Гавриилович, применив к описанию их совместного быта слово «тяжело», пишет СтарХит.
«А что, с Абдуловым могло быть идеально и хорошо? Это тот вид мужчин-мачо, которых любят не потому, что они к тебе хорошо, а потому что не любить их просто невозможно. У них есть великолепное умение драть любовь, устилать пол букетами, биться, а на следующий день говорить: «Все, извини», - жестко осадила ее Проклова.
Поргина же заявила, что сомневается в том, что Проклова что-то понимает в семейной жизни.
«Ты прожила хоть с кем-то 50 лет? А я прожила!» - заявила Людмила Андреевна
Елена Игоревна, тем не менее, решила оставить последнее слово за собой.
«Мне тебя жалко. Я не буду рассказывать все, что я знала про Николая Караченцова. Ты говоришь правильно, по сути, но ты оскорбляешь других людей», - резюмировала она
Елена Проклова три раза была замужем, однако главным мужчиной ее жизни был и остается бизнесмен Андрей Тришин. Они были вместе около 40 лет.