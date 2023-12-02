Макалей Калкин получил именную звезду в Голливуде

Голливудская аллея славы пополнилась еще одной звездой. Этой чести удостоился Маколей Калкин, сообщает «МИР 24».

На церемонию актер пришел с семьей – женой и двумя детьми.

Актеру сейчас 43 года, но мировой знаменитостью он стал, когда ему было всего 10 лет, после оглушительного успеха комедии «Один дома».