Макалей Калкин получил именную звезду в Голливуде
Голливудская аллея славы пополнилась еще одной звездой. Этой чести удостоился Маколей Калкин, сообщает «МИР 24».
На церемонию актер пришел с семьей – женой и двумя детьми.
Актеру сейчас 43 года, но мировой знаменитостью он стал, когда ему было всего 10 лет, после оглушительного успеха комедии «Один дома».
Это и сейчас один из самых любимых фильмов у американцев, особенно под Рождество. Поздравить Маколея Калкина пришла Кэтрин О'Хара – актриса, сыгравшая в том фильме мать главного героя.